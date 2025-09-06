Marc Marquez gewinnt auch den MotoGP-Sprint von Katalonien. Zweiter wird Fabio Quartararo.

Marquez profitiert von einem Fehler seines Bruders Alex, der als Leader stürzt.

Noah Dettwiler startet in der Moto3 am Sonntag von Rang 24 in den GP von Katalonien.

In der 8. von 12 Runden des MotoGP-Sprintrennens in Katalonien führte Alex Marquez das Rennen mit über einer Sekunde Vorsprung vor Bruder und Überflieger Marc Marquez an. Diesen Vorsprung hatte er über mehrere Runden ausgebaut, Marc seinerseits lag mit komfortablem Abstand vor Fabio Quartararo. Alex Marquez konnte sich nur noch selber schlagen – was er tat. Eine Kurve ging er zu aggressiv an und rutschte weg.

Während Alex Marquez im Schotter sass und die Hände hadernd verwarf, fuhr Marc an ihm vorbei und wenige Runden später zum 14. Sieg im 15. Sprintrennen der Saison. Inklusive GP hat der ältere Marquez nun das 15. Rennen in Serie auf Platz 1 beendet.

Konstrukteure-Wertung schon entschieden

Dahinter beendete Quartararo den Sprint auf dem 2. Rang. Der Franzose war als Zweiter zwischen den beiden Marquez-Brüdern ins Rennen gestartet. Marc Marquez' Teamkollege Francesco Bagnaia ist derweil weiter in einer Sinnkrise. Der Italiener belegte am Ende nur den 14. Rang. Der Ducati-Fahrer und Weltmeister von 2022 und 2023 ist aber immer noch auf Rang 3 der WM-Wertung. Ducati entschied mit diesem Sprint die Konstrukteure-Wertung vorzeitig für sich.

Marc Marquez startet von Platz 3 – Dettwiler von weit hinten

Am Samstagmorgen hatten die Qualifyings für die Rennen in Katalonien stattgefunden. In der MotoGP musste Dominator Marc Marquez Bruder Alex und Fabio Quartararo den Vortritt lassen. Damit startet er beim morgigen GP – wie auch schon beim Sprintrennen – «nur» von Platz 3 aus.

Einer, der von so einem Startplatz nur träumen kann, ist Noah Dettwiler. Der Schweizer Moto3-Pilot steht einmal mehr vor einer sehr delikaten Aufgabe, 23 Fahrer befinden sich beim Start vor ihm. Somit stehen seine Chancen auf die ersten Punkte in dieser Saison nicht gerade gut.

