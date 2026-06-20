Legende: Gegen ihn war im Sprintrennen kein Kraut gewachsen Francesco Bagnaia. imago images/Cordon Press

Francesco Bagnaia gewinnt das Sprintrennen der MotoGP im tschechischen Brünn.

WM-Leader Marco Bezzecchi stürzt, scheidet aus und fährt keine Punkte ein.

Es gab eine Zeit zwischen 2021 und 2024, da war Francesco Bagnaia (ITA) das Mass aller Dinge in der MotoGP. In dieser Zeitspanne feierte er auch zwei Weltmeistertitel. Doch diese Zeiten sind vorbei, Bagnaia-Siege in der MotoGP sind rar geworden. In Brünn (CZE) beim Sprintrennen war es nun wieder so weit: Erstmals in dieser Saison durfte der 29-Jährige zuoberst aufs Treppchen. Bagnaias Ducati-Teamkollege und amtierender Weltmeister, Marc Marquez (ESP) schaffte es als 3. ebenfalls aufs Podest. Das Podest komplettierte der Japaner Ai Ogura.

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala war Landsmann Marco Bezzecchi: Der WM-Leader vom Team Aprilia Racing stürzte auf der 8. von 10 Runden auf Rang 5 liegend. Damit geht Bezzecchi wie schon beim Grossen Preis von Ungarn leer aus und lässt die Konkurrenz herankommen. Sein Teamkollege, der WM-Zweite Jorge Martin (ESP), schaffte es nur auf den 5. Schlussrang.

So geht es weiter

Am Sonntag steht der Grosse Preis von Tschechien an. Das Rennen beginnt um 14:00 Uhr, im SRF-Livestream sind Sie ab 13:50 Uhr dabei.

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