Der Zürcher darf nach seinem Punktgewinn in San Marino noch mindestens 3 weitere Moto2-WM-Rennen fahren.

In Aragon, Japan und Australien am WM-Start

Nach dem GP von San Marino und dem dortigen Punktgewinn ist klar: Jesko Raffin darf noch mindestens 3 weitere Rennen für das Team «Stop and Go» in der Moto2-WM bestreiten. Geplant sind Einsätze bei den Rennen in Aragon, Japan und Australien. Den übernächsten GP von Thailand lässt er aufgrund einer Terminkollision mit der Moto2-EM, welche er als Leader anführt, aus.

Raffin musste beim GP von San Marino vom hintersten Platz aus starten. Danach überholte er mehr als die Hälfte der Fahrer und gewann als 15. einen WM-Punkt. Für die kommende Saison ist weiterhin unklar, ob der Schweizer in der Moto2-WM noch einen Platz erhält.