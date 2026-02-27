Am Wochenende startet in Thailand die Motorrad-Saison. Marc Marquez peilt seinen 8. WM-Titel in der MotoGP an.

Und wieder heisst es: Alle gegen Marc Marquez

Legende: Ihn gilt es zu schlagen Marc Marquez bei den Trainings zum GP Thailand. Imago/PsnewZ

Den grossen Valentino Rossi hat Marc Marquez im letzten Jahr mit dem 7. WM-Titel in der MotoGP hinter sich gelassen. Diese Saison peilt der spanische Dominator eine weitere Bestmarke des Italieners an: Noch 3 GP-Siege fehlen ihm, um den Rekord Rossis (76 MotoGP-Erfolge) zu egalisieren.

Angesichts der Dominanz von Marquez in der Vorsaison (11 Siege) dürfte es für die Konkurrenz schwierig bis unmöglich werden, den 8. WM-Titel in der MotoGP des Iberers zu verhindern. 8 WM-Titel in der «Königsklasse» konnte bislang nur der Italiener Giacomo Agostini (zwischen 1966 und 1975) einfahren.

Stürze im Training

In den Trainings deutete Marquez an, dass seine Ducati nochmals einen Schritt nach vorne gemacht hat. Allerdings kam der 33-Jährige mehrfach zu Fall. Er relativiert aber: «Das Problem lag nicht am Motorrad. Es war eher mangelnde Konzentration. Das Motorrad macht einen guten Eindruck.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen So berichtet SRF vom ersten Renn-Wochenende der MotoGP in Buriram (Thailand): Samstag, 08:50 Uhr: Sprint (SRF Sport App)

Sprint (SRF Sport App) Sonntag, 08:50 Uhr: GP Thailand (SRF zwei & SRF Sport App)

Wie in der Vorsaison dürften des Weltmeisters jüngerer Bruder Alex Marquez (Ducati-Cresini) und der Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia) die grössten Herausforderer sein.