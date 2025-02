An diesem Wochenende wird die neue Motorrad-Saison lanciert – zum ersten Mal in Thailand.

Legende: Machen sie den WM-Titel unter sich aus? Francesco Bagnaia (links) und Marc Marquez. imago images/PsnewZ

Auftakt zur Motorrad-WM in Südostasien – das war letztmals 1999 der Fall. Damals wurde die Saison in Malaysia gestartet, nun findet das erste von insgesamt 22 geplanten Rennen auf dem Chang International Circuit in Buriram, knapp 400 km nordöstlich von Bangkok, statt.

Spannung in der MotoGP

Viel Spannung verspricht der Kampf um den WM-Titel in der MotoGP-Klasse. Die beiden Ducati-Werksfahrer haben wieder das beste Material – und die besten Karten.

Legende: Noch fehlen die Zuschauer Der Chang International Circuit in Buriram. imago images/PsnewZ

Francesco Bagnaia (ITA) fährt um seinen 3. MotoGP-Titel nach 2022 und 2023, Neuzugang Marc Marquez (ESP) um seinen 7. Nach seinem Wechsel vom Kundenteam Gresini ist mit dem früheren Dominator mehr denn je zu rechnen.

Folgenschwerer Sturz von Martin

Titelverteidiger Jorge Martin hat seine Ducati gegen eine Aprilia getauscht und dürfte es schwerer haben als im Vorjahr. In Thailand kann der Spanier wegen einer Fraktur in der linken Hand nicht starten.

Der Weltmeister war bei Testfahrten in Malaysia gestürzt – und ging am Montag erneut folgenschwer zu Boden. Yamaha mit dem früheren Champion Fabio Quartararo in seinen Reihen scheint ein Schritt nach vorn gelungen zu sein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den MotoGP-Sprint in Thailand am Samstag ab 08:50 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App. Den GP in der «Königsklasse» zeigen wir Ihnen am Sonntag zur gleichen Zeit am gleichen Ort.

Auch Dettwiler verletzt out

Wegen einer Verletzung verpasst auch der Schweizer Moto3-Pilot Noah Dettwiler den Saisonauftakt. Der Baselbieter war bei Testfahrten in Jerez gestürzt und hat sich dabei einen Bruch des Handgelenks zugezogen. Er dürfte Mitte März in Argentinien wieder ins Renngeschehen eingreifen.

Resultate