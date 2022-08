3 Wochen nach seinem Aussetzer in der Supersport-WM ist Dominique Aegerter in der MotoE zurück im Rennmodus.

Vor 3 Wochen traf Dominique Aegerter nicht die beste Entscheidung seines Lebens: In der Supersport-WM in Most (CZE) täuschte der Oberaargauer nach einem nicht selbst verschuldeten Unfall eine Verletzung vor. Dies wurde als unsportliches Verhalten taxiert. Aegerter wurde für das folgende Rennen gesperrt und sein Vorsprung in der WM-Wertung schmolz.

Mit etwas Abstand sagt Aegerter vor dem Rennwochenende in der MotoE in Spielberg (AUT): «Ich habe in Most etwas Schlechtes gemacht. Das heisst aber noch lange nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin.» Er habe sich danach eine kurze Auszeit gegönnt, um auf andere Gedanken zu kommen. Nun ist der 31-Jährige zurück im Sattel, hat einige gute Trainingstage hinter sich.

Wie in der Supersport-WM führt Aegerter auch in der MotoE die Weltcup-Wertung an. Sein Vorsprung vor den beiden Rennen in Spielberg auf Eric Granado (BRA) beträgt 31,5 Punkte. Er könnte also schon am Wochenende den WM-Titel feiern.

