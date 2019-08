Die 4-wöchige wohltuende Sommerpause war für Tom Lüthi grösstenteils mit Kitesurfen ausgefüllt. Dabei liessen sich die Batterien neu aufladen. So dass der Emmentaler verkündet: «Ich bin wieder bereit!»

Die vergangene Woche verbrachte er bereits wieder zu Hause und tastete sich mit Training auf der Motocross-Maschine sowie im Fitnesskeller an die neuen Herausforderungen heran.

Es geht Schlag auf Schlag

Aktuell weilt der Motorrad-Tross in Brünn, wo am Sonntag der GP von Tschechien über die Bühne geht. Die Fortsetzung der Strassen-WM kommt gleich wieder zügig ins Rollen, so steht bereits am 11. August das nächste Rennen im österreichischen Spielberg an.

Der Freitag war ein vielbeschäftigter Tag.

Lüthi weiss: «Wir müssen sofort wieder in Schwung kommen.» Und sein Team sollte für alles gewappnet, für jede Eventualität gerüstet sein. Denn für Samstag erwartet man durchmischte Wetterbedingungen. «Der Freitag war darum ein vielbeschäftigter Tag, wir mussten viel reinpacken.» Ein Pokern mit den Reifen hatte ebenfalls Platz.

Der 32-Jährige spricht davon, am 1. Trainingstag viel profitiert und viel gelernt zu haben. Das Ergebnis durfte sich sehen lassen: Er fuhr konstant schnelle Runden und klassierte sich in der Tageswertung auf dem 6. Rang.

In zusätzlicher Mission unterwegs

Zum Programm in der zweitgrössten tschechischen Stadt gehörte auch ein Besuch bei der Rennleitung. Im Nachgang seiner aufgebrummten Strafe infolge nicht konformen Überholens auf dem Sachsenring war bei Lüthi der Wunsch nach Klarheit gross.

Er wollte sich nochmals genau informieren lassen, nach welchen Kriterien eine Strafe geahndet wird. Im Video oben führt der Zweite der WM-Gesamtwertung seine gewonnenen Erkenntnisse aus und erläutert, worauf bei einem Überholmanöver geachtet wird.

Im untenstehenden Video blickt Dominique Aegerter, der eben erst aus Suzuka (Jap) vom 8-Stunden-Rennen zurückgekehrt ist, auf die zweite Saisonhälfte voraus. Als 23. im Training von Brünn zerriss der Oberaargauer weiter keine grossen Stricke. Sein Eindruck: «Wir sind nicht so weit von der Spitze weg. Aber der Platz ist gleichwohl enttäuschend.»

