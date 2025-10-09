 Zum Inhalt springen

Dominator will neuen Impuls Rallye-Weltmeister Rovanperä wechselt in den Formel-Sport

Der zweifache Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä wechselt sein Betätigungsfeld.

09.10.2025, 12:35

Person mit Red Bull-Mütze lächelt.
Legende: Geht neue Wege Kalle Rovanperä. Imago/Eibner

Kalle Rovanperä sucht eine neue Herausforderung und kehrt dem Rallye-Sport den Rücken. Der Finne versucht sich ab nächster Saison in der japanischen Serie Super Formula.

Rovanperä gewann vor drei Jahren als jüngster Fahrer der WM-Geschichte den Titel und verteidigte ihn in der folgenden Saison. Auch heuer, da noch drei Wettkämpfe ausstehend sind, hat er Chancen auf den Gesamtsieg. Fürs kommende Jahr sucht der 25-jährige Nordländer nun aber neue Wege.

Ein Sprung ins kalte Wasser

«Nachdem ich in meinem Alter bereits so viel im Rallye-Sport erreicht habe, habe ich darüber nachzudenken begonnen, welche weiteren Möglichkeiten ich haben könnte und welche weiteren Herausforderungen ich annehmen möchte. Ich weiss, dass es für mich als Rallye-Fahrer ein Sprung ins kalte Wasser ist. Aber ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe», so Rovanperä.

