Edoardo Mortara ist im zweiten Saisonrennen der Formel-E-Saison 2026 auf das Podest gefahren.

Legende: Auf dem Weg zum Podestplatz Eduardo Mortara in seinem Mahindra. Keystone/EPA/Jose Mendez

In Mexiko City musste sich Edoardo Mortara einzig dem Neuseeländer Nick Cassidy (Citroën) geschlagen geben. Titelverteidiger Oliver Rowland im Nissan komplettierte das Podest. Für den Genfer war es zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag der 16. Podestplatz in der Formel E.

Buemi mit wildem Rennen

Auch die weiteren Schweizer prägten das Rennen. Nico Müller (Porsche), der auch als SRF-Motorsport-Kommentator tätig ist, führte lange, musste sich am Ende aber mit Platz 9 zufrieden geben. Der aus der Pole Position gestartete Sébastien Buemi im Envision-Jaguar belegte nach einem Fahrfehler in der ersten Kurve, einer Aufholjagd und einem Reifenschaden Schlussrang 17.

Das 3. Saisonrennen wird am 31. Januar in Miami ausgetragen, auf jener Strecke, die auch aus der Formel 1 bekannt ist.