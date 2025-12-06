Legende: Neu im Porsche unterwegs Nico Müller. Imago/Fotoarena

Nico Müller sorgte beim Start in die 12. Formel-E-Saison in Brasilien für das Schweizer Bestergebnis. Der Berner, in der Formel 1 SRF-Kommentator, wurde in seinem ersten Rennen als Porsche-Werksfahrer 5.

Der Saisonauftakt war von mehreren Zwischenfällen geprägt, wovon insbesondere einer mit Pepe Marti besonders dramatisch war. Der 20-jährige Spanier fuhr kurz vor Schluss auf das Auto von Müller und jenes eines anderen Konkurrenten auf. Dabei überschlug sich das Fahrzeug des Formel-E-Neulings mehrfach und fing zudem im vorderen Bereich Feuer. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Mortara mit unglücklichem Out

Gewonnen wurde das erste von 17 Saisonrennen von Jake Dennis (Andretti-Porsche). Der Weltmeister von 2023 setzte sich vor Titelhalter Oliver Rowland (Nissan) und Nick Cassidy (Citroën) durch.

Sébastien Buemi holte als 8. noch 3 WM-Punkte. Edoardo Mortara schied nach einer unverschuldeten Kollision in der 23. von 30 Runden an Position 9 liegend aus. Weiter geht es in der Formel E am 10. Januar in Mexiko City. Das Saisonfinale findet Mitte August in London statt.