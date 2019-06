Der E-Prix in Bern war das zweite Schweizer Rennen der Formel E. Gibt es ein drittes? Wenn ja, wann?

Ungewisse Zukunft in der Schweiz

Legende: Wann feiert er wieder in der Schweiz? Sébastien Buemi Keystone

Nach Zürich 2018 machte die Formel E dieses Wochenende in Bern und damit zum 2. Mal in der Schweiz Halt. Mit Sébastien Buemi schaffte es erstmals ein Schweizer bei einem Heimrennen auf das Podest.

Zwei Schweizer Starter in einem 22er-Feld (Edoardo Mortara musste das Rennen aufgeben), eine attraktive Rennstrecke, geschätzte 100'000 Zuschauer, eine rot-grüne Stadtregierung, welche ein Autorennen unterstützt – die Bilanz könnte eigentlich positiv ausfallen.

Ich habe versucht, das Rennen so gut wie möglich zu geniessen.

Die Kehrseite: Ein Quartier, das rund eine Woche weitgehend gesperrt ist, Demonstranten, die Werbebanner herunterreissen, Skepsis gegenüber den Promotoren einer Rennserie, die sich nicht scheuen, ausgerechnet das saudische Regime zu hofieren. Die Formel E startet seit dieser Saison jeweils in Saudi-Arabien, das wegen Menschenrechtsverletzungen und der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi stark kritisiert wird.

Co-Gründer droht

In der Saison 2019/20 figuriert die Schweiz nicht im Rennkalender. «Wir würden gerne in die Schweiz zurückkehren, wenn auch nicht im nächsten Jahr», sagte Formel-E-Co-Gründer Alberto Longo in der Berner Zeitung. «Grundsätzlich gehen wir gerne dorthin, wo wir uns willkommen fühlen.»

Vorfälle wie die Demonstration vom Donnerstag, bei welcher den Organisatoren zufolge Schäden in Höhe von 400'000 Franken entstanden, «helfen dabei sicher nicht», ergänzte Longo.

Rennen 2021 in Genf?

2021 möchte die Swiss E-Prix Organisation AG ein Rennen in Genf durchführen. Allerdings bewerben sich immer wieder neue Städte. So ist Seoul 2020 erstmals dabei. Sollte der Elektroauto-Markt weiter boomen, dürften sich Länder mit grossen Automobil-Konzernen noch stärker für die Rennserie, die grosses Werbepotenzial verspricht, interessieren.

