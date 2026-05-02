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Im Alter von 59 Jahren Italienischer Ex-Rennfahrer und Para-Sportler Zanardi gestorben

Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Para-Sportler Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit.

02.05.2026, 11:20

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Schwarz-Weiss-Foto eines Handbikers auf der Strasse.
Legende: Auch auf dem Handbike unterwegs Alessandro Zanardi 2020 beim Marathon in Rom. Imago/Depositphoto

Alessandro «Alex» Zanardi war in der Formel 1 zwischen 1991 und 1999 bei mehr als 40 Rennen dabei. Der Italiener fuhr unter anderem für Lotus und Williams. Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere verunglückte er 2001 nach einem Boxenstopp bei einem Rennen in der Champ-Car-Serie auf dem Lausitzring schwer. Ihm mussten beide Beine amputiert werden.

Danach fing Zanardi mit dem Para-Radsport an. Bei den Paralympischen Spielen in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 gewann er mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen.

Auch mit dem Handbike verunfallt

Die Leidensgeschichte für den Italiener war aber noch nicht vorbei: 2020 verlor Zanardi bei einem Benefizrennen in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike und kollidierte mit einem Lastwagen. Dabei erlitt er schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er schwebte damals lange Zeit in Lebensgefahr. 

Zur Todesursache machte die Familie keine genaueren Angaben. «Alex ist friedlich eingeschlafen», heisst es in ihrer Mitteilung.

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