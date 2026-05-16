Legende: Feiert den 2. Saisonsieg Alex Marquez. Imago/ZUMA Press Wire

MotoGP: Marquez holt ersten Sprint-Sieg der Saison

Alex Marquez hat den Sprint in Barcelona für sich entschieden. Der Spanier gewann vor Landsmann Pedro Acosta und Fabio di Giannantonio (ITA). Es ist nach dem Sieg beim Grossen Preis von Spanien der zweite Saisonsieg für Marquez, der erste im Sprint. Der von Position 3 aus gestartete 30-Jährige übernahm die Führung von Pole-Setter Acosta zu Beginn der 4. Runde und schenkte sie bis zum Schluss nicht mehr her. WM-Leader Marco Bezzecchi (ITA) fuhr auf den 7. Platz.

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