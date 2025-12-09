Legende: Zieht einen Schlussstrich Helmut Marko. IMAGO Sports Press Photo

Formel 1: Marko verlässt Red Bull

Helmut Marko hört bei Red Bull nach 20 Jahren als Motorsportberater auf. Der Rennstall bestätigte die Trennung von Max Verstappens Förderer zum Jahresende zwei Tage nach dem Saisonende in Abu Dhabi. «Dass wir in dieser Saison die Weltmeisterschaft nur knapp verpasst haben, hat mich tief berührt und mir verdeutlicht, dass nun der richtige Moment für mich gekommen ist, dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel persönlich zu beenden», wird Marko zitiert. Besonders für den entthronten Weltmeister Verstappen dürfte Markos Abschied ein herber Schlag sein. «Ich hoffe er bleibt», hatte der Niederländer am Sonntag gesagt, als Gerüchte über die Trennung aufkamen.

Resultate