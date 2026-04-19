Legende: Siegt zum Auftakt der Langstrecken-WM Das Toyota-Team. Getty/Jakob Ebrey/LAT Images

Langstrecken-WM: Buemi und Co. siegen

Sébastien Buemi und seine Teamkollegen Brendon Hartley und Ryo Hirakawa sind mit einem Erfolg in die Langstrecken-WM gestartet. Das Trio gewann zum Auftakt das 6-Stunden-Rennen in Imola. In der ersten Prüfung der neuen Saison setzte sich die Equipe von Toyota mit dem Waadtländer, dem Neuseeländer und dem Japaner am Steuer gegen Ferrari durch. Nach 213 Runden hatte Schlussfahrer Buemi 13 Sekunden Vorsprung auf die Weltmeister der letzten Saison um James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi. Platz 3 ging ebenfalls an Toyota. Für den japanischen Autobauer war es im 100. Langstrecken-Rennen der 50. Sieg.