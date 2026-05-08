Legende: Muss noch zuwarten Noah Dettwiler. KEYSTONE/Urs Flueeler

Dettwiler noch nicht fit

Motorrad-Pilot Noah Dettwiler muss sein Comeback nach seinem schweren Sturz im Oktober 2025 weiter verschieben. Der 21-Jährige, der seit dieser Saison bei Kuja Racing in der italienischen Supersport-Meisterschaft unter Vertrag steht, wurde bei einem Medizincheck noch nicht fit genug für einen Start erklärt. Dies gab sein Team am Freitag bekannt. «Noahs Gesundheit und Genesung hat oberste Priorität», schrieb das Team. Dettwiler wird beim GP in Mugello dennoch präsent sein und sein Team unterstützen.