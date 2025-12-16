Legende: Ab 2027 wieder im F1-Kalender Der Circuit in Portimao. Formula1.com

Formel 1: Portimao ab 2027 wieder im Kalender

Die Formel 1 kehrt ab 2027 nach Portugal zurück: Portimao springt für mindestens zwei Jahre als Ersatz für den Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort ein. Letztmals fand 2021 ein Formel-1-Rennen in der Algarve statt. Portugal kann auf eine prestigeträchtige Formel-1-Historie zurückblicken: Das erste Rennen fand 1958 in Porto statt, auch in Monsanto und Estoril wurde in der 75-jährigen Formel-1-Geschichte schon gefahren. Auch 2027 werden 24 Rennen ausgetragen, Zandvoort, wo der Vertrag mit der «Königsklasse» ausläuft, steht im nächsten Jahr zum vorerst letzten Mal im Rennkalender.

Resultate