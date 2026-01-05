Legende: Hat einen neuen Arbeitgeber in der Formel 1 Zhou Guanyu. imago images/Sports Press Photo

Formel 1: Zhou von Ferrari zu Cadillac

Formel-1-Einsteiger Cadillac hat den Chinesen Zhou Guanyu als Ersatzfahrer engagiert. Der 26-Jährige kommt von Ferrari und ergänzt das Team um die beiden Piloten Valtteri Bottas aus Finnland und Sergio Perez aus Mexiko. Zhou absolvierte von 2022 bis 2024 für das Schweizer Sauber-Team 68 Rennen in der Motorsport-«Königsklasse». Cadillac gehört zum US-Automobilkonzern General Motors und nimmt bei der im März in Australien beginnenden neuen Saison als elftes Team an der Formel-1-WM teil.

