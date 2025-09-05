Formel 1 bleibt bis 2035 in Monaco – Steiner neu in der MotoGP

Legende: Diese Bilder gibt's auch in Zukunft Formel-1-Action live von der Jacht aus. IMAGO / AFLOSPORT

Formel 1: Monaco bis 2035

Das Fürstentum Monaco bleibt in den kommenden zehn Jahren Austragungsort der Formel 1. Der ohnehin bereits langfristig gültige Vertrag für das Traditionsrennen wurde um weitere vier Jahre bis 2035 verlängert, das teilte die Rennserie am Freitag in Monza mit. Die Massnahme kommt überraschend, erst im vergangenen November hatten beide Seiten die Zusammenarbeit bis 2031 ausgedehnt. Die Veranstaltung war in den vergangenen Jahren wegen den ereignislosen Rennen nicht frei von Kritik gewesen.

MotoGP: Steiner übernimmt Team

Der langährige Formel-1-Teamchef Günther Steiner übernimmt das MotoGP-Team Red Bull KTM Tech3. Das teilte das französische Motorrad-Team am Freitag mit. Der ehemalige Boss des Haas-Rennstalls agiert als CEO, sein Partner Richard Coleman wird Teamchef. Steiner sprach von einer «fantastischen Gelegenheit» und lobte die «beeindruckende Vergangenheit» des Teams unter Gründer Hervé Poncharal. Der neue Eigentümerkreis tritt ab der Saison 2026 in Kraft.

