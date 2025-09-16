Legende: Zwei Siegchancen in Zandvoort Max Verstappen. Imago/Marco Canoniero

Formel 1: FIA veröffentlicht Sprint-Kalender 2026

Die Formel 1 trägt im kommenden Jahr erstmals Sprintrennen im kanadischen Montreal, in Zandvoort in den Niederlanden und in Singapur aus. Das geht aus dem vom Automobil-Weltverband FIA veröffentlichten Kalender hervor. Insgesamt wird es auch 2026 sechs Sprints mit einer Rennlänge von jeweils rund 100 Kilometern geben. Das erste Kurzrennen der neuen Saison wird Mitte März in Schanghai stattfinden, ausserdem sind Miami und Silverstone weitere Austragungsorte.