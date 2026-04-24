Legende: Istanbul kommt wieder in den Genuss von F1-Rennen Dieses Bild entstand beim letzten Rennen im Jahr 2021. imago images/Nordphoto

Formel 1: Türkei ab 2027 wieder Teil des Kalenders

Die Formel 1 kehrt in die Türkei zurück. Wie die Motorsport-Königsklasse am Freitag bestätigte, wird ab 2027 wieder auf dem Istanbul Park Circuit gefahren. Die Vereinbarung umfasst zunächst fünf Jahre. Vor den Toren der Metropole am Bosporus war die Formel 1 bereits zwischen 2005 und 2011 unterwegs. Auch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 war Istanbul Teil des eilig überarbeiteten Kalenders der Königsklasse.

Formel 1: McNish beerbt Wheatley bei Audi

Das neue Formel-1-Team Audi hat gut einen Monat nach dem plötzlichen Abgang von Teamchef Jonathan Wheatley seine Führungsstruktur an der Rennstrecke gestärkt. Der Brite Allan McNish (56) übernimmt schon ab dem Grand Prix in Miami (3. Mai) die Position des Racing Director. In dieser Rolle berichtet er direkt an Mattia Binotto. Der Leiter des Formel-1-Projekts bleibt weiterhin auch Teamchef beim Nachfolge-Rennstall von Sauber mit den Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto.

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