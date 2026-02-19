Legende: Malerisch gelegen Der Circuit Phillip Island. Imago/PsnewZ

Motorrad-WM erhält neuen Austragungsort

Der Grand Prix von Australien im Rahmen der Motorrad-WM wird in diesem Jahr letztmals auf dem Circuit auf Phillip Island ausgetragen. Ab 2027 werden die Rennen auf einem Stadtkurs in Adelaide gefahren. «Die Verlegung des Grand Prix nach Adelaide ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Meisterschaft», liess sich der für die sportlichen Belange der WM zuständige Carlos Ezpeleta zitieren. Der Vertrag mit den Veranstaltern auf dem Phillip Island Circuit, der an der Pazifikküste zwei Stunden von Melbourne entfernt liegt, läuft in diesem Jahr aus. Damit endet eine Ära, die vor 29 Jahren begonnen hat.

