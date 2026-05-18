Legende: Stürzte am Sonntag heftig Johann Zarco. IMAGO / Anadolu Agency

MotoGP: Zarco schwer am Knie verletzt

Der Sturz im Grand Prix von Katalonien hat für Johann Zarco wie befürchtet schlimme Folgen. Der Franzose hat schwere Verletzungen im linken Knie erlitten. Gemäss Mitteilung der Zuständigen des Teams zog sich der 35-jährige Zarco auf dem Rundkurs in Montmeló im Rennen der MotoGP-Klasse Risse am vorderen und am hinteren Kreuzband und am Innenmeniskus zu. Dazu stellten die Ärzte eine Blessur am linken Sprunggelenk fest. Zarco war kurz nach Beginn des wieder aufgenommenen Rennens zu Fall gekommen. Den Unterbruch hatte die Bergung von Alex Marquez erfordert. Der Spanier war ebenfalls heftig gestürzt und hatte dabei Brüche des rechten Schlüsselbeins und des siebten Halswirbels erlitten.

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