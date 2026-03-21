Legende: Fuhr der Konkurrenz in Brasilien davon Marc Marquez. IMAGO / PsnewZ

MotoGP: Marquez gewinnt Sprint

Marc Marquez hat das zweite Sprintrennen der MotoGP-Saison gewonnen und seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim GP Brasilien verwies der amtierende Weltmeister aus Spanien Pole-Setter Fabio Di Giannantonio (ITA) und seinen Landsmann Jorge Martin auf die weiteren Plätze. Der Start des Sprints hatte sich um fast eineinhalb Stunden verzögert, um dringende Reparaturen an der Strecke vorzunehmen. Es hatte sich ein Loch gebildet, vermutlich infolge der sintflutartigen Regenfälle, die in den letzten Tagen über Goiânia niedergingen.

Formel E: Schweizer landen neben dem Podest

Der Genfer Edoardo Mortara hat sich im Rennen der Formel E in Madrid als bester Schweizer auf dem 5. Platz unmittelbar vor dem Waadtländer Sébastien Buemi klassiert. Der Berner Nico Müller, der auch als SRF-Motorsport-Kommentator tätig ist, fuhr auf den 8. Rang. Den Sieg holte sich der Portugiese Antonio Felix da Costa vor dem Neuseeländer Mitch Evans und dem Deutschen Pascal Wehrlein.

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