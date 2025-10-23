Legende: Die lädierte Schulter lässt keinen Renneinsatz mehr zu Marc Marquez. imago images/Aflosport

Motorrad: Saisonende für Marquez

Für Weltmeister Marc Marquez ist die MotoGP-Saison schon dreieinhalb Wochen vor dem Finale in Valencia gelaufen. Wegen seiner Schulterverletzung wird der Spanier in diesem Jahr an keinem Rennen mehr teilnehmen. Das gab das Ducati-Werksteam am Donnerstag bekannt. Marquez hatte Ende September in Japan seinen siebten MotoGP-Titel perfekt gemacht, war eine Woche später in Indonesien aber folgenschwer gestürzt. Der 32-Jährige erlitt eine Fraktur am Schulterblatt und musste operiert werden.