Legende: Fahren auch 2026 für Mercedes Kimi Antonelli (links) und George Russell. Imago/PsnewZ

Formel 1: Mercedes weiterhin mit Russell und Antonelli

George Russell und Kimi Antonelli bilden wie erwartet auch nächste Saison das Piloten-Duo von Mercedes. «Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob», erklärte Teamchef und Team-Mitbesitzer Toto Wolff in einer Mitteilung. Der 27-jährige Brite Russell steht seit 2022 bei Mercedes unter Vertrag und feierte mit den Silberpfeilen fünf GP-Siege. Der 19-jährige Italiener Antonelli absolviert in diesem Jahr seine F1-Premierensaison. Er schaffte es im Juni in Kanada zum bislang einzigen Mal auf das Podest.