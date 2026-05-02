Legende: Seine Taktik ging perfekt auf Nico Müller. Keystone/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Formel E: Müller mit Premierensieg

Nico Müller hat seinen ersten Sieg in der Formel E gefeiert. Der Berner Porsche-Fahrer, der auch als SRF-Motorsport-Kommentator tätig ist, gewann in Berlin überlegen das erste von zwei Rennen. Von Position 6 gestartet, sparte Müller über weite Strecken des Rennens Energie, die ihm dafür in der Schlussphase noch zur Verfügung stand. Am Ende triumphierte der 34-jährige Berner Oberländer, der seit dieser Saison für Porsche fährt, mit mehr als 4 Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer Nick Cassidy. Hinter dem Briten Oliver Rowland klassierte sich Edoardo Mortara im Mahindra auf dem 4. Rang. Der aus der Pole Position gestartete Genfer übernahm in der Gesamtwertung die Führung vor dem Deutschen Pascal Wehrlein. Sébastien Buemi (Envision) blieb im 7. Saisonrennen als 12. ohne Punkte.