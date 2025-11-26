 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Motorsport-News Newey steigt bei Aston Martin zum Teamchef auf

26.11.2025, 18:45

Teilen
Adrian Newey.
Legende: Künftig mit neuer Rolle Adrian Newey. imago images/BSR Agency

Formel 1: Newey wird Teamchef

Neue Rolle für Adrian Newey bei Aston Martin: Wie der Rennstall aus Silverstone am Mittwoch mitteilte, steigt der 66-jährige Star-Designer ab der kommenden Saison zum Teamchef auf. Andy Cowell, der zuletzt als CEO und Teamchef fungierte, übernimmt derweil die neu geschaffene Rolle des Chief Strategy Officers. Newey, der im vergangenen Jahr überraschend von Red Bull zu Aston Martin wechselte, soll neben seiner neuen Funktion als Teamchef auch «das technische Team leiten, einschliesslich des Rennbetriebs», heisst es in der Mitteilung des Rennstalls.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)