Legende: Künftig mit neuer Rolle Adrian Newey. imago images/BSR Agency

Formel 1: Newey wird Teamchef

Neue Rolle für Adrian Newey bei Aston Martin: Wie der Rennstall aus Silverstone am Mittwoch mitteilte, steigt der 66-jährige Star-Designer ab der kommenden Saison zum Teamchef auf. Andy Cowell, der zuletzt als CEO und Teamchef fungierte, übernimmt derweil die neu geschaffene Rolle des Chief Strategy Officers. Newey, der im vergangenen Jahr überraschend von Red Bull zu Aston Martin wechselte, soll neben seiner neuen Funktion als Teamchef auch «das technische Team leiten, einschliesslich des Rennbetriebs», heisst es in der Mitteilung des Rennstalls.

