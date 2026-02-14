Legende: Fährt den 3. Platz heraus Sébastien Buemi. EPA/Isaac Esquivel

Formel E: Diesmal Buemi auf dem Podest

Nach dem 2. Platz des Genfers Edoardo Mortara am Freitag hat sich in der Formel E auch im zweiten Rennen im saudi-arabischen Dschidda ein Schweizer auf Rang 2 klassiert: Sébastien Buemi musste sich einzig dem Portugiesen Antonio Felix da Costa geschlagen geben. Der Waadtländer startete als Siebter ins Rennen, machte rasch Boden gut und fuhr konstant in der Spitzengruppe mit. Der wie am Vortag von der Pole Position gestartete Mortara erreichte den 4. Platz. Für den Berner Nico Müller, am Vortag Vierter, war es hingegen ein Rennen zum Vergessen – er kam nicht über Rang 16 hinaus.