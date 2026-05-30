MotoGP: Fernandez gewinnt den Sprint

Raul Fernandez hat zum ersten Mal in seiner Karriere einen Moto-GP-Sprint gewonnen. Der 25-jährige Spanier siegte beim GP Italien am Samstag vor seinen Landsmann Jorge Martin und dem einheimischen Fabio Di Giannantonio. Fernandez hatte das Rennen von Startplatz 2 in Angriff genommen, nach wenigen Kurven die Führung übernommen und diese bis ins Ziel nicht mehr abgegeben. Pole-Setter und WM-Leader Marco Bezzecchi musste sich mit dem 4. Rang zufriedengeben. Weltmeister Marc Marquez verkaufte sich bei seinem Comeback teuer und belegte mit seiner seiner Ducati den fünften Platz.

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