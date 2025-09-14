Legende: Grosser Jubel nach grossem Sieg Ricardo Feller. Imago/Eibner

DTM: Feller mit Sensationssieg

Ricardo Feller sorgte in der DTM für eine faustdicke Überraschung. Der Aargauer gewann am Sonntag im zweiten Rennen in Spielberg sensationell im Audi. Er siegte knapp zwei Sekunden vor Thierry Vermeulen (NED) im Ferrari. Dritter wurde Lokalmatador Lucas Auer im Mercedes, der damit vor dem Saisonfinale in Hockenheim die Führung in der Gesamtwertung übernimmt. Im ersten Rennen am Samstag war Feller nicht über Platz 17 hinausgekommen. Für den 25-Jährigen aus Suhr ist es der dritte Sieg in der DTM nach seinen Erfolgen 2022 in Imola und 2023 in Zandvoort. In der Gesamtwertung belegt Feller nach seinem zweiten Podestplatz in diesem Jahr nach 14 von 16 Rennen lediglich den 11. Rang. 2023 beendete er die Meisterschaft noch als Dritter.