Legende: Klettert die Karriereleiter hoch Isack Hadjar. Keystone/ANDRE PENNER

Formel 1: Hadjar steigt auf

Max Verstappens neuer Teamkollege für die nächste Formel-1-Saison steht fest. Wenig überraschend wird der 21-jährige Franzose Isack Hadjar vom Schwesterteam Racing Bulls zu Red Bull befördert. Wie der Rennstall in der letzten Grand-Prix-Woche des Jahres vor dem Finale in Abu Dhabi mitteilte, muss der Japaner Yuki Tsunoda für Hadjar Platz machen. Der 25-Jährige konnte trotz zuletzt steigender Tendenz nicht überzeugen. Tsunoda hat nun kein Stammcockpit für 2026, er wird vorerst Ersatzpilot bei Red Bull. Den Platz von Hadjar, der auch die algerische Staatsbürgerschaft besitzt, bei den Racing Bulls wird der erst 18-jährige Arvid Lindblad einnehmen. Auch der Brite stammt aus dem Nachwuchsprogramm von Red Bull.

Resultate