Marc Marquez. Imago Images/PsnewZ

MotoGP: Marquez an Schulter operiert

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ist eine Woche nach seinem Sturz in Indonesien doch noch an seiner verletzten Schulter operiert worden. Eine siebentägige Ruhigstellung habe beim Spanier nicht zur erhofften Stabilisierung geführt, teilte sein Ducati-Rennstall mit. Daher seien die betroffenen Bänder bei einem Eingriff in Madrid «repariert» worden. Wann Marquez auf das Motorrad zurückkehrt, hänge vom weiteren Heilungsprozess ab, hiess es weiter. Damit droht dem 32-Jährigen das vorzeitige Saisonende. Das letzte von noch vier ausstehenden Rennen findet am 16. November in Valencia statt.

Formel E: Müller wechselt ins Porsche-Team

Nico Müller fährt die nächste Formel-E-Saison für das Porsche-Team. Dies teilte der 33-jährige Berner auf seinem Instagram-Account mit. Müller bildet mit dem Deutschen Pascal Wehrlein, dem Formel-E-Champion von 2024 und Dritten der letzten Meisterschaft, ein Team. In der vergangenen Saison fuhr der Schweizer für das Andretti-Team. Das erste Rennen der 12. Formel-E-Saison findet am 6. Dezember in Sao Paulo statt. Die übrigen 17 Rennen werden 2026 gefahren.