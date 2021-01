Legende: Wechselt in die Formel 1 Davide Brivio. imago images/archiv

Formel 1: Brivio neuer Renndirektor bei Alpine

Der Italiener Davide Brivio wird neuer Renndirektor beim Formel-1-Team Alpine. Dies gab das französische Werksteam bekannt, das bis zum Ende des vergangenen Jahres noch Renault hiess. Alpine hatte erst vor wenigen Tagen die Trennung von Teamchef Cyril Abiteboul verkündet. Brivio war zuletzt Teammanager von Suzuki in der MotoGP und führte das Team zum sensationellen Titelgewinn. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Motorrad-WM. Im Sommer war bereits die Rückkehr des zweimaligen Weltmeisters Fernando Alonso zu den Franzosen bekannt geworden, der mit Esteban Ocon das Fahrerduo in der nächsten Saison bildet.