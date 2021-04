Legende: Jeweils ein grosses Fest Der GP in Kanada, hier mit dem letzten Sieger Lewis Hamilton. Keystone

Türkei übernimmt GP in Kanada

Der Grosse Preis von Kanada findet auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die Absage des traditionsreichen Grand Prix auf dem Circuit Gilles Villeneuve gaben die Formel 1 und der Veranstalter am Mittwoch bekannt. In Montreal sollte am 13. Juni das siebte von 23 geplanten Saisonrennen über die Bühne gehen. An diesem Termin fährt die «Königsklasse» nun stattdessen in der Türkei.

Erstes Sprintrennen in Silverstone

Das erste von insgesamt drei Sprintrennen in dieser Formel-1-Saison findet in Silverstone statt. Dies teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Das Sprintrennen über knapp 100 km steigt am Samstag, 17. Juli und entscheidet über die Startreihenfolge des eigentlichen Rennens tags darauf, bei dem mehr als 300 km zurückgelegt werden müssen. Das Qualifying rückt auf Freitag und ist massgebend für das Sprintrennen. Erst am Montag hatte die Formel 1 die Einführung der drei Sprintrennen schon in dieser Saison beschlossen. Als weitere Termine werden Monza (11./12. September) und Interlagos (6./7. November) gehandelt.