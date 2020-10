Legende: Bleiben Williams erhalten George Russell und Nicholas Latifi. Keystone

Formel 1: Kontinuität bei Williams

Das Formel-1-Team Williams setzt bei den Fahrern wie Alfa Romeo auf Kontinuität. Der Engländer George Russell und der Kanadier Nicholas Latifi gehen auch im nächsten Jahr für den britischen Rennstall an den Start. Der neue Teamchef Simon Roberts, der seit der Übernahme des Teams durch die amerikanische Investmentfirma Dorliton Capital in der Verantwortung steht, hat damit den zuletzt aufgekommenen Spekulationen über mögliche personelle Wechsel den Riegel geschoben. Die Equipe von Williams liegt in der Teamwertung mit null Punkten auf dem letzten Platz.