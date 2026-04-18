Ein Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie wurde am Samstag von einem schockierenden Unfall abgebrochen.

Legende: Horrorszenen auf dem Nürburgring In den Unfall waren mehrere Autos involviert. imago images/Jan Hübner

Der schwedische BMW-Fahrer Juha Miettinen (66) verstarb im Medical Center an der Rennstrecke. Das Rennen, an dem auch Formel-1-Star Max Verstappen teilnahm, gehört zum Qualifikationsprogramm für das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife des Nürburgrings (16./17. Mai).

Kurz nach dem Rennstart kam es in der 3. Runde zu einem schweren Unfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen. «Trotz der unmittelbar eintreffenden Hilfe konnten die Notfallmediziner nach der erfolgten Bergung aus dem Fahrzeug den beteiligten Piloten Juha Miettinen nicht retten. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos», teilte der Veranstalter mit. «Die Gedanken aller Beteiligten sind bei den Hinterbliebenen.»

Weitere Piloten verletzt

Die weiteren beteiligten 6 Piloten sind ausser Lebensgefahr. Sie wurden zur vorsorglichen Untersuchung ins Medical Center sowie umliegende Krankenhäuser gebracht. Verstappen war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht auf der Strecke.

Das Rennen am Samstagabend wurde abgebrochen. Der 2. Lauf am Sonntag (13:00 Uhr) soll wie geplant stattfinden.