Von den Schweizern fährt Niels Hintermann im zweiten Training in Lake Louise am schnellsten. Doch ein Norweger beeindruckt alle.

2. Abfahrtstraining in Kanada

Aleksander Kilde hat sich bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss sogleich in die Favoritenposition für die Abfahrten in Lake Louise vom Freitag und Samstag gehievt.

Der Norweger distanzierte die Konkurrenz im zweiten Training zum Speed-Auftakt in Kanada um gut vier Zehntel und mehr. Der Slowene Bostjan Kline kam dem Gesamtweltcupsieger der Saison 2019/20 mit 42 Hundertsteln Rückstand am nächsten, gefolgt vom Österreicher Max Franz, der tags zuvor die Bestzeit aufgestellt hatte.

Die Schweizer, die in Lake Louise ohne Carlo Janka, Mauro Caviezel, Urs Kryenbühl und Ralph Weber antreten, packten ihre Trümpfe noch nicht aus. Beat Feuz büsste wie am Vortag mehr als anderthalb Sekunden auf die Bestzeit ein und belegte den 19. Platz. Unmittelbar vor ihm reihte sich Marco Odermatt ein.

Kein 3. Training am Donnerstag Box aufklappen Box zuklappen Die Speedfahrer erhalten am Donnerstag einen Ruhetag. Das dritte Training zu den Weltcup-Abfahrten vom Freitag und Samstag wurde gestrichen. Grund sind ungünstige Wetterprognosen sowie das dichte Programm.

Am weitesten vorne klassierte sich Niels Hintermann als Zehnter, zwei Positionen vor Stefan Rogentin. Hintermann schickt sich an, die von Verletzungen und Stürzen negativ geprägte letzte Saison vergessen zu machen. Rogentin hatte im ersten Training mit Platz 6 bereits angedeutet, dass am Wochenende mit ihm zu rechnen ist.

Resultate Box aufklappen Box zuklappen Lake Louise (CAN): 1. Aleksander Kilde (NOR) 1:44,68. 2. Bostjan Kline (SLO) 0,42 zurück. 3. Max Franz (AUT) 0,48. 4. Ryan Cochran-Siegle (USA) 0,57. 5. Felix Monsen (USA) 0,76. 6. Andreas Sander (GER) 0,86.



Ferner: 8. Matthias Mayer (AUT) 0,96. 9. Dominik Paris (ITA) 1,11. 10. Niels Hintermann (SUI) 1,17. 12. Stefan Rogentin (SUI) 1,24. 18. Marco Odermatt (SUI) 1,65. 19. Beat Feuz (SUI) 1,69. 23. Yannick Chabloz (SUI) 1,97. 29. Gilles Roulin (SUI) 2,16. 42. Vincent Kriechmayr (AUT) 2,63. 44. Lars Rösti (SUI) 2,85. 49. Justin Murisier (SUI) 3,13. 55. Nils Mani (SUI) 3,57. 59. Arnaud Boisset (SUI) 3,77. 67. Nico Gauer (LIE) 4,78. – 72 Fahrer gestartet, 71 klassiert. Nicht am Start u.a.: Carlo Janka, Mauro Caviezel (beide verletzt), Urs Kryenbühl und Ralph Weber (Einreisekomplikationen).