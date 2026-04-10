Legende: Wird er um die Früchte seiner guten Europacup-Saison gebracht? Sandro Zurbrügg. Keystone/Gian Ehrenzeller

Kreuzbandriss: OP bei Zurbrügg

Sandro Zurbrügg ist am Donnerstag bei der Abfahrt an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz gestürzt und hat sich dabei am Knie verletzt. Untersuchungen in der Klinik Hirslanden in Zürich ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Begleitverletzungen im linken Knie. Zurbrügg wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen müssen. Der 23-jährige Berner Oberländer hat eine äusserst erfolgreiche Europacup-Saison hinter sich, in der er sich als Riesenslalom-Gesamtsieger einen Fixplatz für den Weltcup sichern konnte.