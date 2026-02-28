 Zum Inhalt springen

News aus dem Skisport Haaser erneut im Verletzungspech

28.02.2026, 13:35

Haaser erleidet Bruch des Schienbeinkopfs

Ricarda Haaser hat sich im ersten von zwei Weltcup-Super-G in Soldeu erneut schwer verletzt. Die Österreicherin erlitt bei ihrem Sturz eine Fraktur des linken Schienbeinkopfs. Die 32-jährige Tirolerin, die mit dem Rettungsschlitten abtransportiert und danach ins Spital überführt wurde, wird damit erneut länger pausieren müssen. Erst im Dezember war Haaser in den Weltcup zurückgekehrt, nachdem sie sich im Februar des letzten Jahres bei der WM in Saalbach-Hinterglemm im Super-G einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen hatte.

