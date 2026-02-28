Das Podest

1. Emma Aicher (GER) 1:26,72 Minuten

2. Alice Robinson (NZL) +0,88 Sekunden

3. Corinne Suter (SUI) +0,98

Corinne Suter hat nach ihrem Überraschungssieg in der Abfahrt vom Freitag nachgedoppelt und ist auch im Super-G aufs Podest gefahren. Die Schwyzerin stellte in Soldeu mit Startnummer 1 eine starke Richtzeit auf, die nur noch von Alice Robinson und Emma Aicher unterboten werden sollte.

Die Neuseeländerin Robinson fing Suter mit Startnummer 8 um eine Zehntelsekunde ab, da sie im zweitletzten Abschnitt satte 80 Hundertstel schneller unterwegs war als die Schweizerin. Bereits am Freitag war dies der einzige Sektor gewesen, in welchem Suter Zeit gegenüber der Konkurrenz eingebüsst hatte.

Aicher und Robinson rücken Goggia auf die Pelle

Wenige Minuten später wurden Robinson und Suter allerdings in den Schatten gestellt. Aicher nahm der Leaderin gleich 88 Hundertstel ab und fuhr überlegen zu ihrem 5. Weltcup-Sieg – dem 3. im Super-G. Damit hat die 22-jährige Deutsche als erste Athletin in diesem Winter 2 Super-G-Rennen gewonnen und sich im Disziplinenklassement von Rang 7 auf Platz 3 verbessert.

Aichers Rückstand auf Sofia Goggia, die die Super-G-Wertung nach 5 von 8 Rennen weiter anführt, beträgt noch 96 Punkte. Robinson ist der Italienerin nach ihrem 2. Rang derweil gefährlich nahe gekommen. Die 24-Jährige verkleinerte ihren Rückstand gegenüber Goggia, die in Andorra Rang 6 belegte, auf 20 Zähler.

Die weiteren Schweizerinnen

11. Malorie Blanc +1,88

26. Stefanie Grob +3,32

33. Jasmin Mathis +4,54

34. Daria Zurlinden +4,80

Out: Jasmina Suter

Out: Joana Hählen

Out: Delia Durrer

Nicht gestartet: Janine Schmitt

Mit Malorie Blanc verpasste die zweitbeste Schweizerin die Top 10 nur um 4 Hundertstel. Die Walliserin, die den letzten Weltcup-Super-G in Crans-Montana noch gewonnen hatte, konnte sich nach einer mässigen oberen Streckenhälfte steigern und belegte den 11. Schlussrang. Daneben schaffte es einzig Stefanie Grob noch in die Punkte. Die 3-fache Juniorinnen-Weltmeisterin fuhr auf Platz 26.

Jasmin Mathis, die bei ihrem Weltcup-Debüt am Freitag noch auf den starken 23. Rang gefahren war, konnte nicht ganz an ihre Leistung von der Abfahrt anknüpfen, verlor viel Zeit und verpasste die Punkte. Jasmina Suter, die am Freitag noch auf einen Start verzichtet hatte, Joana Hählen und Delia Durrer schieden alle aus. Janine Schmitt verzichtete nach ihrem Sturz vom Freitag sowie Priska Ming-Nufer auf eine Fahrt im Super-G.

So geht's weiter

Am Sonntag steht in Soldeu gleich der nächste Super-G auf dem Programm. Um 10:00 Uhr beginnt die Übertragung auf SRF zwei. Nach den Rennen in Andorra reisen die Speed-Cracks weiter ins Val di Fassa. Dort stehen am nächsten Wochenende 2 Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm.

Weltcup Frauen