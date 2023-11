Training in Zermatt abgesagt

Nachdem am Donnerstag das 1. Training in Zermatt/Cervinia hatte stattfinden können, machte das Wetter am Freitag bereits wieder nicht mit. Der letzte Probelauf für die beiden geplanten Frauen-Abfahrten vom Wochenende (jeweils ab 11:30 Uhr live auf SRF zwei) musste wegen starken Windes abgesagt werden. «Leider waren die Böen so stark, nicht mal die Skilifte liefen. Wir wären gar nicht auf den Berg gekommen», sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner. Da wenigstens ein Training über die Bühne gehen konnte, steht den Rennen zumindest sportlich nichts im Weg. Petrus wird aber auch am Samstag und Sonntag das letzte Wort haben.

Verletzungspech für Skicrosser

Die Schweizer Skicrosser bleiben erneut nicht vom Verletzungspech verschont. Der Routinier Marc Bischofberger und Luca Lubasch verpassen zumindest den Grossteil der Saison. Bischofberger verletzte sich beim Heimwerken an der Hand, er wurde bereits operiert und wird rund drei Monate ausfallen. Auch Lubasch, der kommende Woche nach einem Kapselriss beim grossen Zeh und dem Bruch des Sesambeins im Fuss unters Messer muss, wird ungefähr drei Monate fehlen.