Am Matterhorn soll am Wochenende die Speed-Saison lanciert werden. 2022/23 gewannen im Weltcup die Italienerinnen 6 von 9 Rennen. Kann Corinne Suter die Phalanx durchbrechen?

Goggia und Co.: Im Abfahrts-Weltcup wieder in eigenen Sphären?

Legende: Zwei, die scheinbar zusammengehören Sofia Goggia mit der Kristallkugel für den Disziplinensieg in der Abfahrt. Keystone/Jean-Christophe Bott

5 Mal Sofia Goggia, 1 Mal Elena Curtoni als Siegerin, dazu 5 weitere Podestplätze: Die Italienerinnen waren in den 9 Abfahrten der letzten Weltcup-Saison das Mass aller Dinge. Goggia sicherte sich wie in den zwei Jahren davor die kleine Kristallkugel – diesmal mit knapp 200 Punkten Vorsprung vor Ilka Stuhec, die sich immerhin zweifache Saisonsiegerin nennen durfte.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Furchtlos und schmerzresistent Die Skiwelt verneigt sich einmal mehr vor Goggia 17.12.2022 Mit Video

Und die Schweizer Frauen? Corinne Suter war über alles gesehen die drittbeste Weltcup-Abfahrerin. Dies vor allem dank vier Podestplätzen (3x Dritte, 1x Zweite). Beim Weltcup-Finale in Soldeu (AND) schaffte es ausserdem Lara Gut-Behrami als Dritte aufs Treppchen.

Nufer letzte Schweizer Abfahrtssiegerin im Weltcup

Den bis anhin letzten Sieg einer Schweizerin in der schnellsten Weltcup-Disziplin holte allerdings weder Suter noch Gut-Behrami, sondern Priska Nufer. Am 27. Februar 2022 düpierte sie die Konkurrenz beim Heimrennen in Crans-Montana überraschend.

03:40 Video Archiv: Im 144. Anlauf: Nufer gewinnt erstmals im Weltcup Aus Sport-Clip vom 27.02.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden.

Sofern das Wetter mitspielt, erhalten die Swiss-Ski-Athletinnen am Wochenende zwei weitere Chancen, die Durststrecke zu beenden. Und dies ausgerechnet auf italienischem Territorium: Anders als bei den abgesagten Männerabfahrten erfolgt der Start auf der verkürzten «Gran Becca» planmässig nicht in Zermatt, sondern weiter unten bereits in Italien. Mit Goggia und Co. wird so oder so erneut zu rechnen sein.

Abseits des Weltcups übrigens waren die Schweizerinnen zuletzt jeweils auf den Punkt bereit. An der WM im Februar in Courchevel/Méribel holte sich Jasmine Flury Abfahrtsgold, an den Olympischen Spielen 2022 in Peking und an der WM 2021 in Cortina jeweils Suter.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Abfahrten am Fusse des Matterhorns mit Ziel in Cervinia sehen Sie am Samstag ab 11:35 Uhr und am Sonntag ab 11:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.