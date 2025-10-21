Legende: Marcel Hirscher. key/Jean-Christophe Bott

Hirscher muss Comeback vertagen

Marcel Hirscher wird am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Sölden fehlen. «Er wird leider nicht an den Start gehen», sagte Patrick Riml, Projektchef von Hirschers Sponsor Red Bull, bei Servus TV. «Die Reha ist super verlaufen, es hat sehr gut ausgeschaut, aber er war leider krank die letzten zweieinhalb Wochen.» Dem 36-jährigen Wahl-Niederländer fehlten deshalb Trainingstage. Der achtfache Gesamtweltcupsieger Hirscher war erst Anfang September und damit neun Monate nach seinem Kreuzbandriss die ersten Schneeschwünge gefahren.

Ledecka verzichtet auf Olympia-Abfahrt

Ester Ledecka hat sich entschieden: Die tschechische Allrounderin wird bei den Olympischen Spielen in Cortina 2026 im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen an den Start gehen und auf die alpine Abfahrt verzichten, die am selben Tag stattfindet. Die 30-jährige Doppel-Olympiasiegerin von 2018 hatte sich vergeblich um eine Anpassung des Kalenders bemüht, damit sie in beiden Events starten kann. Beim Super-G vom 12. Februar wird sie aber antreten können.