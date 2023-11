Legende: Keine Pisten-Action am Donnerstag Das Training beim Matterhorn konnte nicht stattfinden. Keystone/Jean-Christophe Bott

Kein 2. Training auf der «Gran Becca»

In Zermatt konnte das zweite Training für die Weltcup-Abfahrten vom Wochenende (jeweils ab 11:30 Uhr live bei SRF) nicht stattfinden. Marco Odermatt, Niels Hintermann und Co. konnten wegen starkem Schneefall die «Gran Becca» noch nicht erneut unter die Skier nehmen. Bereits frühmorgens hatte die Jury zunächst entschieden, wegen Wind nur ein verkürztes Training anzusetzen. Der Schneefall verunmöglichte eine Durchführung in Zermatt/Cervinia dann ganz. Die Aussichten für Freitag, wenn das Abschlusstraining stattfinden sollte (11:30 Uhr, live bei SRF), sind ebenfalls wenig vielversprechend.

01:37 Video Die Speed-Spezialisten freuen sich auf die «Gran Becca» Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Gmür muss ganze Saison aussetzen

Para-Skifahrer Théo Gmür wird diese Saison keine Rennen bestreiten können. Der 27-jährige Walliser erlitt einen Riss am inneren und äusseren Meniskus des linken Knies und wurde bereits in Genf operiert. Der dreifache Gold-Gewinner der Paralympics 2018 hatte sich im Sommer zwar noch unter Schmerzen auf die Saison vorbereitet. «Mein Arzt hat mir aber zur Operation geraten. Zum einen, weil mein Kreuzband früher oder später gerissen wäre», wird Gmür in einer Medienmitteilung zitiert, «zum anderen, weil ich einen strategischen Entscheid im Hinblick auf meine nächsten Ziele fällen musste.» Anfang 2025 steht die Para-WM auf dem Programm, im März 2026 finden die Paralympics in Cortina statt.