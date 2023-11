Verfolgen Sie die Weltcup-Abfahrten der Männer in Zermatt/Cervinia am Samstag und Sonntag live auf SRF zwei (ab jeweils 11:30 Uhr) und in der Sport App. Schon am Freitag können Sie das Abschlusstraining ab 11:30 Uhr im unkommentierten Livestream sehen.