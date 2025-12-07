Die Top 5

1. Julia Scheib (AUT) 2:13,00 Minuten

2. Sara Hector (SWE) +0,57 Sekunden

3. Alice Robinson (NZL) +0,78 Sekunden

4. Camille Rast (SUI) / Mikaela Shiffrin (USA) +1,17 Sekunden

Am Ende hiess das Duell beim zweiten Riesenslalom in Mont-Tremblant Julia Scheib gegen Alice Robinson. Doch Letztere konnte ihren Vortagessieg trotz Halbzeit-Führung nicht bestätigen. Dafür feierte die 27-jährige Scheib ihren zweiten Weltcupsieg nach dem Saisonauftakt in Sölden und konnte sich somit für den Ausfall am Vortag rehabilitieren. Das Podest wurde durch die Schwedin Sara Hector komplettiert, die sich zwischen Scheib und Robinson drängte.

Für Camille Rast endete das Rennen – trotz Verbesserung um einen Rang im Final – erneut auf dem undankbaren 4. Platz. Diesen teilte sie sich mit Mikaela Shiffrin. Am Ende fehlten beiden 39 Hundertstel auf das Treppchen.

Die weiteren Schweizerinnen

19. Vanessa Kasper +3,07 Sekunden

24. Wendy Holdener +3,89 Sekunden

28. Sue Piller +6,65 Sekunden

Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: Simone Wild (40.)

Nachdem sie am Vortag den Entscheidungs-Lauf knapp um drei Hundertstel verpasst hatte, konnte Vanessa Kasper ihr Können nun in den Schnee zaubern. Mit einem tollen zweiten Lauf (11.-schnellste Zeit) verbesserte sich die Bündnerin noch um zehn Plätze – gleichbedeutend mit dem 19. Schlussrang.

Nicht nach Mass verlief der 2. Durchgang für Wendy Holdener. Die Schwyzerin musste nach dem 17. Zwischenrang viel riskieren – tat das aber zu sehr. Bei einem Tor flog Holdener mit beiden Armen ins Gestänge hinein und verlor so viel Zeit. Da konnte auch ein guter Schlussabschnitt nicht viel richten. Für die erst 20-jährige Sue Piller folgte auf den 20. Rang vom Samstag der 28. Platz.

Robinson verteidigt Riesenslalom-Führung

In der Diziplinen-Wertung bleibt an der Spitze alles beim Alten: Robinson bleibt die Führende, Scheib verbesserte sich dank ihres Sieges auf den 2. Rang. Die beiden trennen nun 12 Punkte.

So geht es weiter

Die Speed-Fahrerinnen starten in den neuen Winter. Nächstes Wochenende finden für die Schweizerinnen in St. Moritz drei Heim-Rennen statt. Das Programm: Die erste Abfahrt steigt am Freitag, darauf folgt eine zweite am Samstag. Der Super-G am Sonntag bildet den Abschluss.

Resultate