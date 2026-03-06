Der Ski-Weltcup geht in die heisse Phase. Wann holt sich Marco Odermatt die nächste Ladung Kristall ab? Vielleicht schon am Sonntag.

Es ist März, im Ski Alpin traditionellerweise auch immer die Zeit der Entscheidungen. Ehe die Frühlingssonne den Schnee schmelzen lässt, geht es im Olympia-Jahr nach Gold, Silber und Bronze um Kristall. Bei den Männern könnten am Wochenende in Kranjska Gora in zwei Fällen die Würfel fallen. Beide Male zugunsten Marco Odermatts.

So sehen die Szenarien aus:

Riesenslalom-Kugel: Odermatt liegt vor den letzten beiden Rennen 103 Punkte vor Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard hat auf Rang 3 bereits 124 Zähler Rückstand. Mit einem Sieg wäre Odermatts 5. Riesen-Kugel in Serie sicher. Gewinnt nicht Pinheiro Braathen, genügt Rang 2 in jedem Fall.

Gesamtweltcup: Auch hier ist der Brasilianer der einzige ernstzunehmende Konkurrent des Nidwaldners. Vor den letzten 9 Rennen hat Odermatt ein Polster von 687 Punkten. Im Schweizer Bestfall (Odermatt gewinnt den Riesenslalom, Pinheiro Braathen holt keine Punkte) betrüge der Vorsprung vor den letzten 8 Rennen schon 787 Zähler. Technik-Spezialist Pinheiro Braathen müsste alle restlichen Weltcups gewinnen (also auch alle Speed-Rennen, dabei ist er in seiner gesamten Karriere erst zu 3 Super-G gestartet) und Odermatt dürfte kaum mehr punkten. Ein Ding der Unmöglichkeit ...

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Männerrennen in Kranjska Gora sehen Sie wie folgt live auf SRF zwei: Riesenslalom: Samstag, 9:10/12:15 Uhr

Slalom: Sonntag, 9:15/12:15 Uhr

Daneben gibt es noch immer einige wenige Marken, die der Schweizer jagen kann. Mit seinem nächsten Podestplatz ist er alleiniger nationaler Rekordhalter, aktuell teilt er sich den Bestwert (101 Mal auf dem Treppchen) mit Lara Gut-Behrami und Vreni Schneider. Sieg Nummer 54 würde wiederum bedeuten, dass der 28-Jährige vor Hermann Maier neu alleiniger Dritter in der ewigen Liste der männlichen Weltcupsieger wäre. Hinter Ingemar Stenmark (86) und Marcel Hirscher (67).

In Kranjska Gora nur beim Debüt gepatzt

Denkbar also, dass Odermatt nebst einigen weiteren Meilensteinen die 5. grosse Kristallkugel de suite schon am Sonntag nach dem Slalom sein Eigen nennen darf. Dann nämlich, wenn er einen Vorsprung von mindestens 701 Punkten aufweist.

Ansonsten ist er dann wohl in Courchevel am Ziel, wo ab 13. März zwei Super-G und eine Abfahrt auf dem Plan stehen. Weitere zwei Disziplinen-Triumphe könnten dann auch fällig sein. In der Abfahrt führt er 175 Punkte vor Franjo von Allmen, im Super-G deren 158 vor Vincent Kriechmayr.

Der Riesenslalom in Kranjska Gora liegt Odermatt traditionell. Bei seinem Debüt im Nordwesten Sloweniens deutete zwar noch wenig auf eine nachhaltige Liebesgeschichte hin. Odermatt schied im 1. Lauf aus. Ein Jahr später gelang dann der Sprung aufs Riesen-Podest – und seither immer: In allen 7 Ausgaben nach dem Out klassierte sich Odermatt unter den Top 3, darunter feierte 3 Siege.

