Legende: Kommt zu einem Heimrennen Wendy Holdener, hier 2022 in Lenzerheide. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die FIS hat am Dienstag die Weltcup-Kalender für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Bei den Frauen kehrt Lenzerheide als Station zurück. Im Bündner Skiort sind eine Woche nach der Heim-WM in Crans-Montana drei Speedrennen geplant. Am 19. und 20. Februar steht je eine Abfahrt auf dem Programm, am 21. Februar wird das Wochenende mit einem Super-G beschlossen. Lenzerheide war zuletzt 2022 Austragungsort von Weltcup-Rennen.

Lanciert wird die Saison wie gewohnt mit einem Riesenslalom in Sölden. Am 24. Oktober findet das Rennen der Frauen statt, am Tag darauf jenes der Männer. Neben Lenzerheide kommt im Frauen-Kalender aus Schweizer Sicht auch St. Moritz (18.-20.12.) zum Zug. Die Männer kommen wie gewohnt in Adelboden (9.-10.1.) und Wengen (15.-17.1.) zu Heimrennen. Beschlossen wird die Saison mit dem Weltcup-Finale in Sun Valley.

Bei den Frauen sind insgesamt 40 Rennen geplant (18 Speed, 22 in technischen Disziplinen). Bei den Männern stehen 43 Rennen im Kalender. 20 Speedrennen sowie 23 Riesenslaloms und Slaloms sind im kommenden Winter zu absolvieren.