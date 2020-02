«Ich glaube, es wurde jetzt Zeit, dass wir den Weltmeister-Titel wieder in die Schweiz geholt haben», meinte Patrick Küng in Beaver Creek lässig. Vielleicht konnte der Glarner auch schlicht noch nicht fassen, was ihm soeben gelungen war: Erstmals seit 18 Jahren ging der WM-Titel in der Königsdisziplin wieder an einen Fahrer von Swiss-Ski. Beat Feuz als Bronze-Gewinner machte den Schweizer Freudentag komplett.

Am Freitag jährt sich Küngs Triumph zum 5. Mal. Geniessen Sie im Video oben noch einmal die unvergesslichen Bilder und Erinnerungen, als «King Küng» eine ganze Skination in Ekstase versetzte.